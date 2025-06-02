Опубликован тизер-трейлер 2-го сезона «Постучись в мою дверь в Москве»

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве». В продолжении проекта роль Никиты Градского сыграет уже не Никита Волков, а Кирилл Дыцевич.

Адаптация турецкого телесериала «Постучись в мою дверь» рассказывает о флористке и бизнесмене, которые договорились изображать пару ради достижения своих целей.

Тизер-трейлер сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Когда выйдет 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве»

Премьера второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве» пройдет осенью этого года. Точная дата выхода будет объявлена позже.