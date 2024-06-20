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Последний ронин фильм: трейлер и дата выхода, Юрий Колокольников и актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:10

1 мин.

Вышел тизер-трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Последний ронин»
Фото Кадр из фильма «Последний ронин»
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Central Partnership опубликовал трейлер фильма «Последний ронин». Режиссером и сценаристом картины выступил Макс Шишкин («Последний трек»).

По сюжету одинокий путник странствует по опасным пустошам в попытках отыскать убийцу своего отца. Однако жизнь главного героя меняется после встречи с девочкой-подростком Марией, которая просит довести ее до места, где она родилась.

В картине снялись Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев и Максим Колесниченко.

«Последний ронин» выйдет в российских кинотеатрах 26 декабря.

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