Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие»

На платформах START и Okko вышли семь из восьми эпизодов многосерийного фэнтези «Последний богатырь. Наследие». Проект рассказывает о дочерях богатыря Ивана Марье и Софье, которые стремятся защитить сказочную страну.

Трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»



Когда выйдет 8-я серия сериала «Последний богатырь. Наследие»

Восьмой и финальный эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие» выйдет 8 ноября.