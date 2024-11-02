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Последний богатырь Наследие сериал 2024: когда выйдет 8 серия
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

0 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие», реж. Антон Маслов, START, Okko
Фото Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие», реж. Антон Маслов, START, Okko
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На платформах START и Okko вышли семь из восьми эпизодов многосерийного фэнтези «Последний богатырь. Наследие». Проект рассказывает о дочерях богатыря Ивана Марье и Софье, которые стремятся защитить сказочную страну.

Трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Когда выйдет 8-я серия сериала «Последний богатырь. Наследие»

Восьмой и финальный эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие» выйдет 8 ноября.

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