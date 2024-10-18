Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие»
Сегодня, 18 октября, на START и Okko вышел пятый эпизод многосерийного фэнтези «Последний богатырь. Наследие». Проект рассказывает о дочерях богатыря Ивана Марье и Софье, которые стремятся защитить сказочную страну.
Кто снялся в сериале «Последний богатырь. Наследие»
В сериале «Последний богатырь. Наследие» снялись Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Татьяна Догилева, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков.
Трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»
Когда выйдет 6 серия сериала «Последний богатырь. Наследие»
Шестой эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие» выйдет 25 октября.
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17 окт 19:25
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