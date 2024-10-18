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Последний богатырь Наследие сериал 2024: когда выйдет 6 серия
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:15

1 мин.

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие», реж. Антон Маслов, START, Okko
Фото Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие», реж. Антон Маслов, START, Okko
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Сегодня, 18 октября, на START и Okko вышел пятый эпизод многосерийного фэнтези «Последний богатырь. Наследие». Проект рассказывает о дочерях богатыря Ивана Марье и Софье, которые стремятся защитить сказочную страну.

Кто снялся в сериале «Последний богатырь. Наследие»

В сериале «Последний богатырь. Наследие» снялись Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Татьяна Догилева, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков.

Трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Когда выйдет 6 серия сериала «Последний богатырь. Наследие»

Шестой эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие» выйдет 25 октября.

Последний богатырь Наследие сериал 2024: дата выхода серий&nbsp;&mdash; расписание. Стартовал сериал «Последний богатырь. Наследие»: расписание релиза эпизодов

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