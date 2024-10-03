Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие»
27 сентября на START вышли первые два эпизода сериала «Последний богатырь. Наследие». События проекта разворачиваются спустя 20 лет после произошедшего в картине «Последний богатырь: Посланник тьмы».
Сюжет «Наследия» рассказывает о дочерях богатыря Ивана Марье и Софье, которым предстоит защитить сказочную страну.
Трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»
Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие»
Премьера третьего эпизода сериала «Последний богатырь. Наследие» пройдет 4 октября на платформе START.
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