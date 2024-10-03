Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Последний богатырь Наследие сериал 2024: когда выйдет 3 серия
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:30

1 мин.

Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
Фото Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

27 сентября на START вышли первые два эпизода сериала «Последний богатырь. Наследие». События проекта разворачиваются спустя 20 лет после произошедшего в картине «Последний богатырь: Посланник тьмы».

Сюжет «Наследия» рассказывает о дочерях богатыря Ивана Марье и Софье, которым предстоит защитить сказочную страну.

Последний богатырь наследие: обзор старта&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть сериал. Сериал «Последний богатырь. Наследие»: обзор старта продолжения сказочной трилогии

Трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие»

Премьера третьего эпизода сериала «Последний богатырь. Наследие» пройдет 4 октября на платформе START.

Последний богатырь Наследие сериал 2024: дата выхода серий&nbsp;&mdash; расписание. Стартовал сериал «Последний богатырь. Наследие»: расписание релиза эпизодов
Сериалы
Новости холдинга
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей

Olimpbet awards

Последние новости
22:05
Боевик «Досье «Черная канарейка» с Кейт Бекинсейл вышел в российский прокат
21:30
Дата выхода сериала «Франшиза»: расписание релиза эпизодов
20:15
Когда выйдет 4-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»
20:00
Драма «Королевство» вышла в российских кинотеатрах
19:15
В России стартовали показы фильма «Другой человек» с Себастианом Стэном