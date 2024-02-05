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Последний богатырь Наследие 2024: съемки, дата выхода, сюжет, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

5 февраля, 19:50

1 мин.

Съемки фэнтези-сериала «Последний богатырь. Наследие» завершены

Стало известно, когда выйдет сериал «Последний богатырь. Наследие»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Последний богатырь. Наследие».
Фото Кадр со съемок сериала «Последний богатырь. Наследие»
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START опубликовал видео о создании сериала «Последний богатырь. Наследие» и сообщил, что съемки фэнтези завершены.

События «Наследия» разворачиваются спустя 20 лет после фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы». По сюжету дочерям богатыря Ивана предстоит спасти Белогорье и своего отца.

В проекте снялись Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Татьяна Догилева, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков.

Премьера сериала пройдет в этом году на платформе START.

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