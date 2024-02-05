Съемки фэнтези-сериала «Последний богатырь. Наследие» завершены
Стало известно, когда выйдет сериал «Последний богатырь. Наследие»
START опубликовал видео о создании сериала «Последний богатырь. Наследие» и сообщил, что съемки фэнтези завершены.
События «Наследия» разворачиваются спустя 20 лет после фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы». По сюжету дочерям богатыря Ивана предстоит спасти Белогорье и своего отца.
В проекте снялись Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Татьяна Догилева, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков.
Премьера сериала пройдет в этом году на платформе START.
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