Съемки фэнтези-сериала «Последний богатырь. Наследие» завершены

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START опубликовал видео о создании сериала «Последний богатырь. Наследие» и сообщил, что съемки фэнтези завершены.

События «Наследия» разворачиваются спустя 20 лет после фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы». По сюжету дочерям богатыря Ивана предстоит спасти Белогорье и своего отца.

В проекте снялись Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Татьяна Догилева, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков.

Премьера сериала пройдет в этом году на платформе START.