На Hulu вышел сериал «Последние дни космической эры»

2 октября на Hulu прошла премьера всех восьми эпизодов первого сезона сериала «Последние дни космической эры». Режиссерами проекта выступили Крив Стендерс («Морская полиция: Сидней»), Рэйчел Уорд («Проливы») и Бхарат Наллури («Мальчик поглощает Вселенную»).

Действие «Последних дней космической эры» разворачивается в 1979 году в Западной Австралии. По сюжету в городе идет подготовка к конкурсу «Мисс Вселенная», а американская космическая станция «Скайлэб» терпит крушение. Из-за забастовки энергетиков регион может погрузиться во тьму, и на фоне царящего хаоса нескольким семьям предстоит попытаться сохранить отношения.

В сериале снялись Джесси Спенсер, Рада Митчелл, Дебора Мэйлман, Яцек Коман, Фам Линь Дан, Джордж Мэйсон и Ана Мария Бело.