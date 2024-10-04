Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Последние дни космической эры сериал 2024: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:10

1 мин.

На Hulu вышел сериал «Последние дни космической эры»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Последние дни космической эры»
Фото Кадр из сериала «Последние дни космической эры»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

2 октября на Hulu прошла премьера всех восьми эпизодов первого сезона сериала «Последние дни космической эры». Режиссерами проекта выступили Крив Стендерс («Морская полиция: Сидней»), Рэйчел Уорд («Проливы») и Бхарат Наллури («Мальчик поглощает Вселенную»).

Действие «Последних дней космической эры» разворачивается в 1979 году в Западной Австралии. По сюжету в городе идет подготовка к конкурсу «Мисс Вселенная», а американская космическая станция «Скайлэб» терпит крушение. Из-за забастовки энергетиков регион может погрузиться во тьму, и на фоне царящего хаоса нескольким семьям предстоит попытаться сохранить отношения.

В сериале снялись Джесси Спенсер, Рада Митчелл, Дебора Мэйлман, Яцек Коман, Фам Линь Дан, Джордж Мэйсон и Ана Мария Бело.

Трейлер сериала «Последние дни космической эры»

Франшиза сериал 2024: дата выхода серий&nbsp;&mdash; расписание релиза эпизодов. Дата выхода сериала «Франшиза»: расписание релиза эпизодов

Сериалы
Новости холдинга
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
С Днем учителя: красивые открытки, прикольные картинки
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
В РАН не исключили завоз инфекции Марбург в Россию
«Ростов» Карпина разваливается на куски, тренер скандалит с судьями, голов нет совсем. Что происходит в «Ростове»
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Читайте далее
На Max вышел хоррор «Жребий» по роману Стивена Кинга
Следующий материал
На Max вышел хоррор «Жребий» по роману Стивена Кинга

Olimpbet awards

Последние новости
12:45
На Max вышел хоррор «Жребий» по роману Стивена Кинга
11:35
Никита Волков не будет сниматься во 2-м сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
3 окт 22:30
Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие»
3 окт 22:05
Боевик «Досье «Черная канарейка» с Кейт Бекинсейл вышел в российский прокат
3 окт 21:30
Дата выхода сериала «Франшиза»: расписание релиза эпизодов