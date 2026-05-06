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После Фишера Инквизитор сериал 2026: тизер и дата выхода
Фильмы и сериалы

6 мая, 16:05

1 мин.

Вышел тизер сериала «После Фишера. Инквизитор»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Wink.
Фото Wink

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал тизер сериала «После Фишера. Инквизитор». Сюжет новой главы детективной антологии сосредоточен на расследовании убийства дочери чиновника в алтайском городке, которое погружает героев в поиски барнаульского маньяка и связанной с ним загадочной девушки-Маугли из тайги.

Кто снялся в сериале «После Фишера. Инквизитор»

В новом сезоне «Фишера» снялись Юлия Снигирь, Александр Петров, Полина Гухман, Владимир Ляхов, Иван Архангельский, Сергей Шароватов и Илья Катунцев.

Тизер сериала «После Фишера. Инквизитор»

Когда выйдет сериал «После Фишера. Инквизитор»

Дата выхода сериала «После Фишера. Инквизитор» будет объявлена позже.

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