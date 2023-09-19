Пол Дано сделал «70 или 80» дублей для финальной сцены «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

В интервью The Guardian режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз рассказал о работе с Полом Дано. В картине Дано блестяще сыграл Загадочника и, по словам режиссера, сделал все возможное, чтобы быть убедительным в кадре: «Пол любит делать много дублей, как и я... Мы потратили два дня на финальную сцену между ним и Робертом Паттинсоном в роли Бэтмена, и мы, должно быть, легко сняли 70 или 80 дублей. Пол любит исследовать. Он одержим этим».

Мэтт Ривз вспоминал, что на съемочной площадке давал Полу Дано полную свободу действий и возможность поиска новых решений для воплощения образа: «Пол спрашивал меня: «Это безумие?» Это уже слишком?», а я отвечал: «Нет, это фантастика, давай еще»".

До начала забастовок голливудских актеров и сценаристов велась работа над сиквелом «Бэтмена», но сейчас производство второй части приостановлено. Съемки планируется продолжить в марте 2024 года, а релиз картины стоит ожидать 3 октября 2025 года.