Фильмы и сериалы
Фильмы Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино
Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Поколение Ви 2 сезон сериал: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

5 июня 2025, 17:10

1 мин.

Опубликован тизер-трейлер второго сезона «Поколения «Ви»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Поколение «Ви», реж. Стив Бойум, Нельсон Крегг, Рэйчел Голдберг, Prime Video
Фото Кадр из сериала «Поколение «Ви», реж. Стив Бойум, Нельсон Крегг, Рэйчел Голдберг, Prime Video

Prime Video опубликовал первый трейлер второго сезона сериала «Поколение «Ви». Спин-офф «Пацанов» рассказывает о молодых супергероях, обучающихся в Университете Годолкина, который спонсирует корпорация Vought International.

Однако в конце первого сезона выясняется, что главная цель университета совсем не в том, чтобы раскрыть потенциал своих подопечных.

Кто снялся в сериале «Поколение «Ви»

В проекте снялись Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лу и Аса Германн.

Тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Поколение «Ви»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Поколение «Ви»

Премьера второго сезона сериала «Поколение «Ви» пройдет 17 сентября.

поколение ви, пацаны.«Поколение Ви»: стоит ли смотреть смелый спин-офф «Пацанов»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Карпин спихнул все на несчастный случай, Круговой признался, что не слушал тренера. Что произошло после упущенной победы России против Нигерии
Спасибо, Лео, за волшебство. Рабинер — о прощании Месси со сборной Аргентины
Мемориал Дениса Тена-2026: основная информация о «челленджере» в Алма-Ате
Читайте далее
Вышел первый трейлер сиквела «Злой» с Арианой Гранде и Синтией Эриво
Следующий материал
Вышел первый трейлер сиквела «Злой» с Арианой Гранде и Синтией Эриво
Последние новости
16:25
Евгений Рылов рассказал, какие слабости обнаружил у себя во время участия в шоу «Форт. Возвращение легенды»
6 окт 22:00
Юру Борисова выдвинут на «Оскар» за главную роль в «Искусственном интеллекте»
6 окт 21:40
Стартовал 2-й сезон сериала «История его служанки»: расписание релиза эпизодов
6 окт 20:00
Критики оценили драму «Бегемот!» с Педро Паскалем от режиссера «Андора»
6 окт 19:00
«Мстители: Финал» снова стали самым кассовым фильмом в истории, обогнав «Аватар»