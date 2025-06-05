Опубликован тизер-трейлер второго сезона «Поколения «Ви»
Prime Video опубликовал первый трейлер второго сезона сериала «Поколение «Ви». Спин-офф «Пацанов» рассказывает о молодых супергероях, обучающихся в Университете Годолкина, который спонсирует корпорация Vought International.
Однако в конце первого сезона выясняется, что главная цель университета совсем не в том, чтобы раскрыть потенциал своих подопечных.
Кто снялся в сериале «Поколение «Ви»
В проекте снялись Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лу и Аса Германн.
Тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Поколение «Ви»
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Поколение «Ви»
Премьера второго сезона сериала «Поколение «Ви» пройдет 17 сентября.
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