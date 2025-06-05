Опубликован тизер-трейлер второго сезона «Поколения «Ви»

Prime Video опубликовал первый трейлер второго сезона сериала «Поколение «Ви». Спин-офф «Пацанов» рассказывает о молодых супергероях, обучающихся в Университете Годолкина, который спонсирует корпорация Vought International.

Однако в конце первого сезона выясняется, что главная цель университета совсем не в том, чтобы раскрыть потенциал своих подопечных.

Кто снялся в сериале «Поколение «Ви»

В проекте снялись Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лу и Аса Германн.

Тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Поколение «Ви»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Поколение «Ви»

Премьера второго сезона сериала «Поколение «Ви» пройдет 17 сентября.