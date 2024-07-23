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Поколение Ви 2 сезон: когда выйдет, спин-офф Пацанов — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:55

1 мин.

Стало известно, когда выйдет второй сезон «Поколения Ви»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Поколение Ви»
Фото Кадр из сериала «Поколение Ви»
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Второй сезон спин-оффа «Пацанов», сериала «Поколение Ви» выйдет в 2025 году. Проект рассказывает о группе молодых суперов, обучающихся в Университете Годолкина, спонсором которого выступает корпорация Vought International.

поколение ви, пацаны. «Поколение Ви»: стоит ли смотреть смелый спин-офф «Пацанов»

Премьера первого сезона проекта прошла в 2023 году. «Поколение Ви» получил высокие оценки зрителей и критиков — последних особенно. На Rotten Tomatoes у сериала почти стопроцентное одобрение профессиональных рецензентов.

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