Стало известно, когда выйдет второй сезон «Поколения Ви»
Второй сезон спин-оффа «Пацанов», сериала «Поколение Ви» выйдет в 2025 году. Проект рассказывает о группе молодых суперов, обучающихся в Университете Годолкина, спонсором которого выступает корпорация Vought International.
Премьера первого сезона проекта прошла в 2023 году. «Поколение Ви» получил высокие оценки зрителей и критиков — последних особенно. На Rotten Tomatoes у сериала почти стопроцентное одобрение профессиональных рецензентов.
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