Дата выхода 2-го сезона сериала «Покерфейс»: расписание релиза эпизодов
8 мая на платформе Peacock состоится премьера сразу трех эпизодов второго сезона детективного драмеди «Покерфейс», главную роль в котором сыграла Наташа Лионн («Жизни матрешки»).
В центре сюжета проекта — безошибочно чувствующая ложь официантка в казино Чарли Кейл, расследующая убийство своей подруги.
В 2024 году за роль Чарли в сериале «Покерфейс» Наташа Лионн была номинирована на «Золотой глобус».
Расписание релиза эпизодов 2-го сезона сериала «Покерфейс»
|1 серия
|8 мая
|2 серия
|8 мая
|3 серия
|8 мая
|4 серия
|15 мая
|5 серия
|22 мая
|6 серия
|29 мая
|7 серия
|5 июня
|8 серия
|12 июня
|9 серия
|19 июня
|10 серия
|26 июня
|11 серия
3 июля
|12 серия
|10 июля
