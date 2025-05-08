Стиль жизни
Покерфейс 2 сезон: трейлер и дата выхода серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

8 мая, 11:30

1 мин.

Дата выхода 2-го сезона сериала «Покерфейс»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Покерфейс», реж. Наташа Лионн, Райан Джонсон, Иэн Б. МакДональд, MRC Television, T-Street, Animal Pictures
Фото Кадр из сериала «Покерфейс», реж. Наташа Лионн, Райан Джонсон, Иэн Б. МакДональд, MRC Television, T-Street, Animal Pictures

8 мая на платформе Peacock состоится премьера сразу трех эпизодов второго сезона детективного драмеди «Покерфейс», главную роль в котором сыграла Наташа Лионн («Жизни матрешки»).

В центре сюжета проекта — безошибочно чувствующая ложь официантка в казино Чарли Кейл, расследующая убийство своей подруги.

В 2024 году за роль Чарли в сериале «Покерфейс» Наташа Лионн была номинирована на «Золотой глобус».

Трейлер 2-го сезона сериала «Покерфейс»

Расписание релиза эпизодов 2-го сезона сериала «Покерфейс»

1 серия 8 мая
2 серия 8 мая
3 серия 8 мая
4 серия 15 мая
5 серия 22 мая
6 серия 29 мая
7 серия 5 июня
8 серия 12 июня
9 серия 19 июня
10 серия 26 июня
11 серия

3 июля
12 серия 10 июля
Ты&nbsp;сериал 5 сезон: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть финал.Последняя сказка Джо: каким получился финальный пятый сезон сериала «Ты»

Картина «Очи» выйдет в российский прокат 8 мая
Картина «Очи» выйдет в российский прокат 8 мая

