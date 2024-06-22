Вышел финальный трейлер фильма «Покажи мне Луну» со Скарлетт Йоханссон

Apple TV опубликовал финальный трейлер фильма Грега Берланти «Покажи мне Луну», главные роли в котором сыграли Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум.

По сюжету специалист по маркетингу Келли Джонс (Йоханссон) работает над имиджем миссии по первому полету человека на Луну. На случай, если высадки астронавтов туда не состоится, готовится запасной план. На всякий случай Келли привлекает команду, чтобы та сняла высадку на Луну в павильоне.

В картине также снялись Вуди Харрельсон, Кристиан Клименсон, Джим Рэш, Рэй Романо, Питер Джекобсон, Колин Вуделл, Ной Роббинс и Джо Крест.

Премьера фильма «Покажи мне Луну» пройдет 12 июля.