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Покажи мне луну 2024: трейлер и дата выхода, Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

1 мин.

Вышел финальный трейлер фильма «Покажи мне Луну» со Скарлетт Йоханссон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Покажи мне Луну»
Фото Кадр из фильма «Покажи мне Луну»
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Apple TV опубликовал финальный трейлер фильма Грега Берланти «Покажи мне Луну», главные роли в котором сыграли Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум.

По сюжету специалист по маркетингу Келли Джонс (Йоханссон) работает над имиджем миссии по первому полету человека на Луну. На случай, если высадки астронавтов туда не состоится, готовится запасной план. На всякий случай Келли привлекает команду, чтобы та сняла высадку на Луну в павильоне.

В картине также снялись Вуди Харрельсон, Кристиан Клименсон, Джим Рэш, Рэй Романо, Питер Джекобсон, Колин Вуделл, Ной Роббинс и Джо Крест.

Премьера фильма «Покажи мне Луну» пройдет 12 июля.

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