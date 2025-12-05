Начались съемки триллера «Пропавший» с актерами из сериала «Слово пацана»

В Турции стартовали съемки психологического триллера «Похищенный». Производством полнометражной картины занимаются кинокомпании Gonzo Film и Вольга. В режиссерском кресле — Кирилл Кемниц, до этого поставивший триллер с Юрой Борисовым «Кентавр».

Главные роли в «Похищенном» исполнят Лев Зулькарнаев и Слава Копейкин, широко известные по участию в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В центре сюжета история молодого повара Севы, который откликается на предложение поработать в Турции. Но на поверку поездка не сулит ничего хорошего. Герой оказывается втянут в преступные сети, из которых не так-то просто найти выход.