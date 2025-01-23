Дата выхода сериала «Подслушано в Рыбинске»: расписание релиза эпизодов

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30 января на START пройдет премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» от режиссера Петра Тодоровского («Здоровый человек»). Главные роли в проекте исполнили Тимофей Трибунцев («Метод») и Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»).

По сюжету провинциальный журналист выводит свою карьеру на новый уровень, после того как у него начинают появляться видения, предсказывающие трагические события.

Кто снялся в сериале «Подслушано в Рыбинске»

В проекте снялись Рузиль Минекаев, Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Сергей Дьяков, Григорий Калинин, Сергей Козик и Екатерина Чаннова.

Трейлер сериала «Подслушано в Рыбинске»

Расписание релиза эпизодов сериала «Подслушано в Рыбинске»