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Подростки в космосе сериал 2024: трейлер и дата выхода — актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

1 мин.

Вышел трейлер сериала «Подростки в космосе» с Львом Зулькарнаевым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Подростки в космосе»
Фото Кадр со съемок сериала «Подростки в космосе»
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Wink опубликовал трейлер сериала «Подростки в космосе», персонажи которого стремятся предотвратить экологическую катастрофу. Режиссером проекта выступил Митрий Семенов-Алейников («Вредная привычка», «Запретная зона»).

В сериале снялись Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян и Владимир Сарапульцев.

Трейлер сериала «Подростки в космосе»

Когда выйдет сериал «Подростки в космосе»

Премьера сериала «Подростки в космосе» пройдет 3 октября на платформе Wink.

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