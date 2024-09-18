Вышел трейлер сериала «Подростки в космосе» с Львом Зулькарнаевым
Wink опубликовал трейлер сериала «Подростки в космосе», персонажи которого стремятся предотвратить экологическую катастрофу. Режиссером проекта выступил Митрий Семенов-Алейников («Вредная привычка», «Запретная зона»).
В сериале снялись Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян и Владимир Сарапульцев.
Трейлер сериала «Подростки в космосе»
Когда выйдет сериал «Подростки в космосе»
Премьера сериала «Подростки в космосе» пройдет 3 октября на платформе Wink.
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