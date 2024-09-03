Wink показал тизер сериала «Подростки в космосе»

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Wink показал первые кадры сериала Митрия Семенова-Алейникова «Подростки в космосе». Действие проекта разворачивается в 2054 году. По сюжету группа подростков старается предотвратить экологическую катастрофу.

В сериале снялись Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян и Владимир Сарапульцев.

Тизер сериала «Подростки в космосе»

Кадры со съемок сериала «Подростки в космосе»

Фото Кадр из сериала «Подростки в космосе»

Фото Кадр из сериала «Подростки в космосе»

Фото Кадр из сериала «Подростки в космосе»

Фото Кадр из сериала «Подростки в космосе»

Фото Кадр из сериала «Подростки в космосе»

Когда выйдет сериал «Подростки в космосе»

Дата выхода «Подростков в космосе» пока неизвестна.