Wink показал тизер сериала «Подростки в космосе»
Wink показал первые кадры сериала Митрия Семенова-Алейникова «Подростки в космосе». Действие проекта разворачивается в 2054 году. По сюжету группа подростков старается предотвратить экологическую катастрофу.
В сериале снялись Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян и Владимир Сарапульцев.
Тизер сериала «Подростки в космосе»
Кадры со съемок сериала «Подростки в космосе»
Фото Кадр из сериала «Подростки в космосе»
Фото Кадр из сериала «Подростки в космосе»
Фото Кадр из сериала «Подростки в космосе»
Фото Кадр из сериала «Подростки в космосе»
Фото Кадр из сериала «Подростки в космосе»
Когда выйдет сериал «Подростки в космосе»
Дата выхода «Подростков в космосе» пока неизвестна.
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