Дата выхода мини-сериала «Подобный дракону: Якудза»: расписание релиза эпизодов

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24 октября на Amazon Prime Video пройдет премьера криминального мини-сериала «Подобный дракону: Якудза». Адаптация серии популярных видеоигр расскажет о жизненном пути воина Кадзумы Кирю. В проект войдет шесть эпизодов.

Кто снялся в сериале «Подобный дракону: Якудза»

В сериале «Подобный дракону: Якудза» снялись Рема Такэути, Кэнто Каку, Мунэтака Аоки, Мисато Морита, Юми Каваи, Масая Като, Саки Такаока, Коити Сато и Тосиаки Карасава.

Трейлер сериала «Подобный дракону: Якудза»

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Подобный дракону: Якудза»