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Подобный дракону Якудза сериал 2024: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 21:30

1 мин.

Дата выхода мини-сериала «Подобный дракону: Якудза»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Подобный дракону: Якудза»
Фото Кадр из сериала «Подобный дракону: Якудза»
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24 октября на Amazon Prime Video пройдет премьера криминального мини-сериала «Подобный дракону: Якудза». Адаптация серии популярных видеоигр расскажет о жизненном пути воина Кадзумы Кирю. В проект войдет шесть эпизодов.

Кто снялся в сериале «Подобный дракону: Якудза»

В сериале «Подобный дракону: Якудза» снялись Рема Такэути, Кэнто Каку, Мунэтака Аоки, Мисато Морита, Юми Каваи, Масая Като, Саки Такаока, Коити Сато и Тосиаки Карасава.

Трейлер сериала «Подобный дракону: Якудза»

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Подобный дракону: Якудза»

1 серия 24 октября
2 серия

24 октября
3 серия 24 октября
4 серия 31 октября
5 серия 31 октября
6 серия 31 октября
Территория сериал 2024: дата выхода и&nbsp;трейлер&nbsp;&mdash; где смотреть. Сериал «Территория» выйдет 24 октября

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