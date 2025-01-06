Стартовал 2-й сезон аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»: расписание релиза эпизодов

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На Crunchyroll стартовал второй сезон аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку». Проект рассказывает об охотниках на монстров, у которых есть возможность самосовершенствоваться, становясь лучше в своем опасном деле. Однако для повышения уровня придется рискнуть, поставив на кон все.

Режиссером «Поднятия уровня в одиночку» выступил Сюнсукэ Накасигэ, известный по работе над такими проектами, как «Мастера меча онлайн» и «Комендант общежития богинь».

Трейлер 2-го сезона аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»

Расписание релиза эпизодов 2-го сезона аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»