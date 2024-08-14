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Подай знак фильм 2024: трейлер и дата выхода
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Сегодня, 15:00

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Триллер «Подай знак» с Наоми Аки и Ченнингом Татумом выйдет 23 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Подай знак»
Подай знак, 2024.
Фото Кадр из фильма «Подай знак»
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23 августа пройдет премьера дебютного фильма Зои Кравиц «Подай знак». По сюжету проекта официантка становится возлюбленной IT-магната, отправляется с ним на остров и сталкивается с непредсказуемыми последствиями.

В картине снялись Наоми Аки, Ченнинг Татум, Алиа Шокат, Кристиан Слэйтер, Саймон Рекс, Адриа Архона, Хейли Джоэл Осмент и Левон Хоук.

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