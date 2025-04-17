Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Богатырские игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Почтарь фильм 2025: дата выхода и трейлер — Александр Петров
Фильмы и сериалы

17 апреля, 17:55

1 мин.

Драма «Почтарь» с Александром Петровым выйдет 24 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Почтарь», реж. Андрей Разенков / МТС Медиа, Trikita Entertainment, Virtual Kick Studio
Фото Кадр из фильма «Почтарь», реж. Андрей Разенков / МТС Медиа, Trikita Entertainment, Virtual Kick Studio
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

24 апреля в российских кинотеатрах выйдет картина Андрея Разенкова «Почтарь». Премьера фильма приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Действие проекта разворачивается в 1942 году. По сюжету после пропажи особо важного письма из военного ведомства почтарь, который видел его последним, становится единственной зацепкой в поисках.

Кто снялся в фильме «Почтарь»

В драме снялись Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин, Наталья Суркова, Полина Агуреева и Владислав Абашин.

Трейлер фильма «Почтарь»

Календарь премьер: даты релиза российских фильмов 2025 года.Календарь премьер: даты релиза российских фильмов 2025 года

Фильмы
Новости холдинга
Драка в ночном клубе, сломанная челюсть и годы вражды. История лютой ненависти между Овечкиным и Малкиным
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
Кросби, Мэттьюс и Кучеров обсудили рекорд Овечкина по голам в НХЛ
Епископ Маркел рассказал подробности задержания в аэропорту Кишинева
Лавров и Рубио обсудили по телефону конфликт на Украине
Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре
Читайте далее
Marvel Entertainment показал трейлер «Фантастической четверки»
Следующий материал
Marvel Entertainment показал трейлер «Фантастической четверки»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17 апр 21:00
Феномен сериала «Киностудия»: почему это лучший современный проект о киноиндустрии
17 апр 18:45
Marvel Entertainment показал трейлер «Фантастической четверки»
17 апр 16:00
Паапу Эссьеду раскритиковали после утверждения на роль Северуса Снейпа в сериале по «Гарри Поттеру»
17 апр 15:35
Вышел новый трейлер фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла
17 апр 14:45
Майки Мэдисон отказалась сниматься в «Звездных войнах» с Райаном Гослингом