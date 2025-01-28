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Почка 3-й сезон: тизер и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 16:00

1 мин.

Вышел тизер-трейлер 3-го сезона сериала «Почка» с Любовью Аксеновой

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Почка», реж. Мария Шульгина / KION
Фото Кадр из сериала «Почка», реж. Мария Шульгина / KION
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KION опубликовал тизер-трейлер третьего сезона сериала «Почка». Режиссером продолжения проекта выступила Мария Шульгина («Любовь без размера»).

В третьем сезоне Наташе Кустовой грозит тюремный срок, которого можно избежать, получив опеку над ребенком. Главная героиня готова на все, чтобы не сталкиваться с последствиями своих рискованных и незаконных действий.

Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Почка»

В третьем сезоне «Почки» снялись Любовь Аксенова, Дмитрий Лысенков, Ирина Розанова, Николай Фоменко, Янина Лакоба, Олег Чугунов, Павел Чинарев, Леонид Бичевин и Антон Филипенко.

Тизер-трейлер 3-го сезона сериала «Почка»

Дата выхода 3-го сезона сериала «Почка»

Дата релиза третьего сезона «Почки» пока неизвестна.

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