Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Поцелуй женщины-паука фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

20 августа 2025, 23:15

1 мин.

Вышел второй трейлер фильма «Поцелуй женщины-паука» с Дженнифер Лопес и Диего Луной

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Поцелуй женщины-паука», реж. Билл Кондон, Josephson Entertainment, Nuyorican Productions, Artists Equity
Фото Кадр из фильма «Поцелуй женщины-паука», реж. Билл Кондон, Josephson Entertainment, Nuyorican Productions, Artists Equity

Опубликован второй трейлер картины Билла Кондона («Красавица и чудовище») «Поцелуй женщины-паука». Новая адаптация романа Мануэля Пуига рассказывает о заключенном, который пытается убежать от мрачной реальности, вспоминая лучшие роли актрисы Ингрид Луны.

Кто снялся в фильме «Поцелуй женщины-паука»

В картине снялись Дженнифер Лопес, Диего Луна, Тонатиу, Бруно Бичир, Хосефина Скальоне, Алин Майягоития, Кристин Ковилло и Алисия Бенавидес.

Трейлер фильма «Поцелуй женщины-паука»

Когда выйдет фильм «Поцелуй женщины-паука»

Премьера фильма «Поцелуй женщины-паука» пройдет 11 октября.

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Что произошло за день 9 июня. Главное
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
Читайте далее
Вышел новый трейлер «Большого смелого прекрасного приключения» с Марго Робби и Колином Фарреллом
Следующий материал
Вышел новый трейлер «Большого смелого прекрасного приключения» с Марго Робби и Колином Фарреллом
Последние новости
9 июн 20:00
Prime Video опубликовал трейлер сериала «Эль» — приквела «Блондинки в законе»
9 июн 20:00
Что смотреть любителям турецких сериалов летом? Самые главные и ожидаемые премьеры
9 июн 19:30
Вышел трейлер 5-го сезона сериала «Медведь»
9 июн 19:15
Вышел трейлер 5-го сезона сериала «Мажор» с Павлом Прилучным
9 июн 17:10
Фильм Ридли Скотта «Собачьи звезды» выйдет 28 августа