Вышел второй трейлер фильма «Поцелуй женщины-паука» с Дженнифер Лопес и Диего Луной
Опубликован второй трейлер картины Билла Кондона («Красавица и чудовище») «Поцелуй женщины-паука». Новая адаптация романа Мануэля Пуига рассказывает о заключенном, который пытается убежать от мрачной реальности, вспоминая лучшие роли актрисы Ингрид Луны.
Кто снялся в фильме «Поцелуй женщины-паука»
В картине снялись Дженнифер Лопес, Диего Луна, Тонатиу, Бруно Бичир, Хосефина Скальоне, Алин Майягоития, Кристин Ковилло и Алисия Бенавидес.
Трейлер фильма «Поцелуй женщины-паука»
Когда выйдет фильм «Поцелуй женщины-паука»
Премьера фильма «Поцелуй женщины-паука» пройдет 11 октября.
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9 июн 19:30