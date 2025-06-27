Стиль жизни
По следу зверя сериал 2025: где смотреть все серии
Фильмы и сериалы

27 июня, 14:00

1 мин.

Где смотреть сериал «По следу зверя»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «По следу зверя», реж. Петр Амелин, Star Media, ИРИ, НМГ
Фото Кадр из сериала «По следу зверя», реж. Петр Амелин, Star Media, ИРИ, НМГ

На Wink подходит к концу многосерийная военная драма Петра Амелина («Роковой подарок») «По следу зверя». По сюжету советские разведчики под руководством Сергея Скорина и Андрея Лосева пытаются выйти на след крайне опасной диверсионной группы.

Кто снялся в сериале «По следу зверя»

В проекте снялись Павел Харланчук, Михаил Гаврилов-Третьяков, Антон Батырев, Сергей Комаров, Евгения Лыкова, Никита Касьяненко, Иван Батарев, Женя Малахова, Максим Щеголев и Владимир Селезнев.

Трейлер сериала «По следу зверя»

Где смотреть сериал «По следу зверя»

Все вышедшие эпизоды проекта доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink.

Ранее мы рассказывали о начале съемок продолжения «Детей перемен».

Танго на&nbsp;осколках, сериал.Календарь премьер российских сериалов 2025 года

Сериалы
