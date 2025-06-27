Где смотреть сериал «По следу зверя»

На Wink подходит к концу многосерийная военная драма Петра Амелина («Роковой подарок») «По следу зверя». По сюжету советские разведчики под руководством Сергея Скорина и Андрея Лосева пытаются выйти на след крайне опасной диверсионной группы.

Кто снялся в сериале «По следу зверя»

В проекте снялись Павел Харланчук, Михаил Гаврилов-Третьяков, Антон Батырев, Сергей Комаров, Евгения Лыкова, Никита Касьяненко, Иван Батарев, Женя Малахова, Максим Щеголев и Владимир Селезнев.

Трейлер сериала «По следу зверя»

Где смотреть сериал «По следу зверя»

Все вышедшие эпизоды проекта доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink.

Ранее мы рассказывали о начале съемок продолжения «Детей перемен».