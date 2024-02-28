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По Фрейду 2023: дата выхода в России, сюжет, актеры, трейлер
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28 февраля, 15:05

1 мин.

Российская премьера драмы «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом перенесена на апрель

Фильм «По Фрейду» выйдет в российский прокат 18 апреля
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «По Фрейду».
Фото Кадр из фильма «По Фрейду»
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18 апреля в российский прокат выйдет драма «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом в главной роли.

Действие фильма разворачивается в Лондоне. По сюжету Зигмунд Фрейд встречается с Клайвом С. Льюисом (будущий автор цикла повестей «Хроники Нарнии»), чтобы обсудить главную загадку мироздания.

В проекте также снялись Мэттью Гуд, Лив Лиза Фрис, Джоди Бальфур, Орла Брэйди, Стивен Кэмпбелл Мур, Риз Мэннион, Падрик Дилейни, Том Бишопс и Гари Бакли.

Ранее премьера фильма планировалась на 29 февраля, однако ее перенесли. С 18 апреля картину «По Фрейду» можно будет посмотреть в российских кинотеатрах.

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