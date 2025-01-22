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По барам фильм 2024: дата выхода и трейлер — актеры и сюжет
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Сегодня, 18:00

1 мин.

Комедия «По барам» выйдет в кинотеатрах 30 января

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «По барам», реж. Александр Фомин / ID Production, Forza Film
Фото Кадр из фильма «По барам», реж. Александр Фомин / ID Production, Forza Film
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30 января в российский прокат выйдет комедийный фильм «По барам». Режиссером и сценаристом проекта выступил Александр Фомин, известный по работе над «Молодым человеком» и «Министерством Всего Хорошего».

В центре сюжета фильма «По барам» — четверо друзей, которые стали реже видеться в силу обстоятельств. Бунтуя против взрослой жизни, они решают собраться на свой последний бар-хоппинг.

Кто снялся в фильме «По барам»

В картине снялись Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская, Ингрид Олеринская, Александр Алябьев, Валерия Федорович, Дмитрий Ендальцев, Мария Лисовая, Полина Шашуро и Евгений Шварц.

Трейлер фильма «По барам»

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