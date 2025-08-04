Стиль жизни
Плохие парни 2 мультфильм: дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

4 августа, 18:00

1 мин.

В зарубежный прокат вышел мультфильм «Плохие парни 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Плохие парни 2», реж. Пьер Перифел, Джей Пи Санс, Universal Pictures, DreamWorks Animation, Scholastic Entertainment
Фото Кадр из мультфильма «Плохие парни 2», реж. Пьер Перифел, Джей Пи Санс, Universal Pictures, DreamWorks Animation, Scholastic Entertainment

1 августа в зарубежный прокат вышел мультфильм «Плохие парни 2», режиссерами которого выступили Пьер Перифел и Джей Пи Санс. События сиквела разворачиваются спустя пять лет после финала первой части.

В новой главе истории «Плохие парни», пройдя путь перевоспитания, становятся «Хорошими парнями» и стараются завоевать доверие общества, однако неожиданно на горизонте возникает отряд «Плохие девочки», которые убеждают отошедшую от дел банду преступников провернуть последнее дело.

Трейлер фильма «Плохие парни 2»

ЛЕГО фильм, 2014.Готическая сказка и мир ЛЕГО: 10 лучших мультфильмов студии Warner Bros.

Мультфильмы
Стало известно, когда в российских кинотеатрах выйдет комедийный боевик «Голый пистолет»
Стало известно, когда в российских кинотеатрах выйдет комедийный боевик «Голый пистолет»

