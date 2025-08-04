В зарубежный прокат вышел мультфильм «Плохие парни 2»

1 августа в зарубежный прокат вышел мультфильм «Плохие парни 2», режиссерами которого выступили Пьер Перифел и Джей Пи Санс. События сиквела разворачиваются спустя пять лет после финала первой части.

В новой главе истории «Плохие парни», пройдя путь перевоспитания, становятся «Хорошими парнями» и стараются завоевать доверие общества, однако неожиданно на горизонте возникает отряд «Плохие девочки», которые убеждают отошедшую от дел банду преступников провернуть последнее дело.