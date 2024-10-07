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Платформа 2 фильм 2024: трейлер сюжет — где смотреть онлайн
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Сегодня, 14:25

1 мин.

На Netflix вышел научно-фантастический фильм «Платформа 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Платформа 2»
Фото Кадр из фильма «Платформа 2»
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4 октября на Netflix вышел научно-фантастический фильм «Платформа 2». Режиссером проекта выступил Гальдер Гастелу-Уррутия («Платформа»).

Первая часть антиутопии рассказывала об экспериментальном сооружении, на каждом ярусе которого живет по два человека. Каждый день «заключенным» спускалась платформа с едой: в теории ее могло бы хватить для всех обитателей сооружения, но в реальности люди на нижних ярусах умирали от голода, пока жители верхних ярусов оставляли себе больше еды, чем им требовалось.

Каждый месяц «заключенных» перемещали: те, кто изначально был на нижнем ярусе, мог оказаться на верхнем — и наоборот.

Сюжет сиквела сосредоточится на готовящемся восстании с одной стороны и ужесточении правил для «заключенных» — с другой.

Трейлер фильма «Платформа 2»

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