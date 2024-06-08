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Plankton The Movie (мультфильм про Планктона): что известно — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Планктон из мультсериала «Губка Боб» получит собственный полнометражный фильм

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма Plankton: The Movie.
Фото Кадр из мультфильма Plankton: The Movie.
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Издание Deadline сообщает, что копепод Планктон из «Губки Боба» получит собственный полнометражный фильм. В проекте он — один из главных персонажей, который владеет непопулярным рестораном быстрого питания «Чам Баккет» и мечтает завладеть секретной формулой крабсбургера.

Срежиссирует мультфильм Дэйв Нидхэм («Босс-молоколос 2»). По сюжету Планктон переживает крах своего плана по завоеванию мирового господства.

Премьера Plankton: The Movie пройдет в 2025 году на платформе Netflix.

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