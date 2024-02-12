Вышел трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство»

ONE Media опубликовал второй трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство». По сюжету шимпанзе Ноа отправится в опасное путешествие вместе с молодой девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу как обезьян, так и людей.

В картине снялись Фрейя Аллан, Уильям Х. Мэйси, Кевин Дюран, Дичен Лакмэн, Оуэн Тиг, Питер Макон, Нил Сэндилэндс, Ика Дэрвилл, Сара Вайсман и Лидия Пекхэм.

Мировая премьера фильма «Планета обезьян: Новое царство» пройдет 10 мая.