Вышел трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство»
ONE Media опубликовал второй трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство». По сюжету шимпанзе Ноа отправится в опасное путешествие вместе с молодой девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу как обезьян, так и людей.
В картине снялись Фрейя Аллан, Уильям Х. Мэйси, Кевин Дюран, Дичен Лакмэн, Оуэн Тиг, Питер Макон, Нил Сэндилэндс, Ика Дэрвилл, Сара Вайсман и Лидия Пекхэм.
Мировая премьера фильма «Планета обезьян: Новое царство» пройдет 10 мая.
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