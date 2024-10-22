Аниме-сериал «Плачущий призрак на пенсии»: расписание релиза эпизодов

29 сентября состоялась премьера аниме-сериала «Плачущий призрак на пенсии». Проект рассказывает об амбициозных охотниках за сокровищами, один из которых, Край Андрих, хочет отойти от дел, однако все главные приключения главного героя только начинаются.

Трейлер аниме-сериала «Плачущий призрак на пенсии»

Расписание выхода эпизодов аниме-сериала «Плачущий призрак на пенсии»