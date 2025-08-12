Джонни Депп может сыграть капитана Джека Воробья в продолжении «Пиратов Карибского моря»

В интервью Entertainment Weekly продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что обсуждал с Джонни Деппом возможность возвращения актера к роли капитана Джека Воробья в продолжении «Пиратов Карибского моря».

«Если ему понравится, как написана роль, думаю, он согласится», — рассказал Брукхаймер.

Ранее была опубликована инсайдерская информация о том, что сейчас ведется работа над шестой частью «Пиратов Карибского моря», в которой появятся Джонни Депп и персонажи из первых картин Уилл Тернер (Орландо Блум) и Элизабет Суонн (Кира Найтли).