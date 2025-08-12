Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Пираты Карибского моря: возвращение Джонни Деппа — капитан Джек Воробей
Фильмы и сериалы

12 августа, 18:25

1 мин.

Джонни Депп может сыграть капитана Джека Воробья в продолжении «Пиратов Карибского моря»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах», реж. Роб Маршалл, Walt Disney Pictures, Moving Picture Company (MPC), Jerry Bruckheimer Films
Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах», реж. Роб Маршалл, Walt Disney Pictures, Moving Picture Company (MPC), Jerry Bruckheimer Films

В интервью Entertainment Weekly продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что обсуждал с Джонни Деппом возможность возвращения актера к роли капитана Джека Воробья в продолжении «Пиратов Карибского моря».

«Если ему понравится, как написана роль, думаю, он согласится», — рассказал Брукхаймер.

Ранее была опубликована инсайдерская информация о том, что сейчас ведется работа над шестой частью «Пиратов Карибского моря», в которой появятся Джонни Депп и персонажи из первых картин Уилл Тернер (Орландо Блум) и Элизабет Суонн (Кира Найтли).

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006.Хронология «Пиратов Карибского моря»: в каком порядке смотреть все фильмы

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Зеленский и Макрон больше минуты стояли молча на совместной пресс-конференции
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Трамп призвал опубликовать файлы Эпштейна. Что пишут СМИ
Экс-премьер РФ и иноагент Касьянов внесен в список террористов и экстремистов
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Читайте далее
Когда выйдет вторая половина 2-го сезона сериала «Уэнсдей»

  • Niikiitic

    Лучше него никто не сыграет

    13.08.2025

    • Следующий материал
    Когда выйдет вторая половина 2-го сезона сериала «Уэнсдей»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    15 ноя 19:00
    Готовимся к финальной битве: что было в 4 сезоне сериала «Очень странные дела»
    15 ноя 15:00
    Боевик «Джекпот» с Дэйвом Батистой выйдет в российский прокат 20 ноября
    14 ноя 22:45
    Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлен на 2-й сезон
    14 ноя 22:10
    Стало известно, когда выйдет спин-офф «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем»
    14 ноя 19:40
    Вышел трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди