Вышел трейлер фильма «Пираты галактики Барракуда» с Юрием Колокольниковым

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YouTube-канал «Кинокомпания Каропрокат» опубликовал трейлер фильма Антона Борматова («Миссия: Аметист») «Пираты галактики Барракуда».

По сюжету на Землю попадает космический пират с суперспособностями, который приняв облик школьника, пытается сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей и решить проблемы галактического масштаба.

В проекте снялись Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын, Софья Лебедева, Ольга Науменко, Татьяна Рассказова и Андрей Воробьев.

«Пираты галактики Барракуда» выйдет в российских кинотеатрах 29 августа.