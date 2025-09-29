Стиль жизни
ПинКод 2 0 сериал: дата выхода серий, где смотреть — Смешарики
Фильмы и сериалы

29 сентября, 17:45

1 мин.

Дата выхода мультсериала «ПинКод 2.0»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Смешарики: Пин-Код», реж. Алексей Горбунов, Светлана Мардаголимова, Александра Аверьянова и др., Animotion Media Group, Atria
Фото Кадр из мультсериала «Смешарики: Пин-Код», реж. Алексей Горбунов, Светлана Мардаголимова, Александра Аверьянова и др., Animotion Media Group, Atria

2 октября на «Кинопоиске» и Kion стартует мультсериал «ПинКод 2.0». Режиссерами проекта выступили Алексей Горбунов, Евгения Щербакова и Светлана Мардаголимова.

По сюжету «ПинКода 2.0» Смешарики погружаются в исследование виртуальной реальности.

Расписание релиза эпизодов мультсериала «ПинКод 2.0»

1 серия 2 октября 2025 года
2 серия 2 октября 2025 года
3 серия 2 октября 2025 года
4 серия 16 октября 2025 года
5 серия 30 октября 2025 года
6 серия 13 ноября 2025 года
7 серия 27 ноября 2025 года
8 серия 11 декабря 2025 года
9 серия 15 января 2026 года
10 серия 15 февраля 2026 года
11 серия 15 марта 2026 года
12 серия 1 апреля 2026 года
13 серия 15 апреля 2026 года
14 серия 1 мая 2026 года
15 серия 15 мая 2026 года
16 серия 1 июня 2026 года
17 серия 15 июня 2026 года
18 серия 1 июля 2026 года
19 серия 15 июля 2026 года
20 серия 1 августа 2026 года
21 серия 15 августа 2026 года
22 серия 1 сентября 2026 года
23 серия 15 сентября 2026 года
24 серия 1 октября 2026 года
25 серия 15 октября 2026 года
26 серия 15 ноября 2026 года
Что посмотреть на&nbsp;выходных с&nbsp;семьей.6 фильмов и мультфильмов для просмотра всей семьей

Мультфильмы
Сериалы
