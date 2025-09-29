Дата выхода мультсериала «ПинКод 2.0»: расписание релиза эпизодов

2 октября на «Кинопоиске» и Kion стартует мультсериал «ПинКод 2.0». Режиссерами проекта выступили Алексей Горбунов, Евгения Щербакова и Светлана Мардаголимова.

По сюжету «ПинКода 2.0» Смешарики погружаются в исследование виртуальной реальности.

Расписание релиза эпизодов мультсериала «ПинКод 2.0»