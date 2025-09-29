Дата выхода мультсериала «ПинКод 2.0»: расписание релиза эпизодов
2 октября на «Кинопоиске» и Kion стартует мультсериал «ПинКод 2.0». Режиссерами проекта выступили Алексей Горбунов, Евгения Щербакова и Светлана Мардаголимова.
По сюжету «ПинКода 2.0» Смешарики погружаются в исследование виртуальной реальности.
Расписание релиза эпизодов мультсериала «ПинКод 2.0»
|1 серия
|2 октября 2025 года
|2 серия
|2 октября 2025 года
|3 серия
|2 октября 2025 года
|4 серия
|16 октября 2025 года
|5 серия
|30 октября 2025 года
|6 серия
|13 ноября 2025 года
|7 серия
|27 ноября 2025 года
|8 серия
|11 декабря 2025 года
|9 серия
|15 января 2026 года
|10 серия
|15 февраля 2026 года
|11 серия
|15 марта 2026 года
|12 серия
|1 апреля 2026 года
|13 серия
|15 апреля 2026 года
|14 серия
|1 мая 2026 года
|15 серия
|15 мая 2026 года
|16 серия
|1 июня 2026 года
|17 серия
|15 июня 2026 года
|18 серия
|1 июля 2026 года
|19 серия
|15 июля 2026 года
|20 серия
|1 августа 2026 года
|21 серия
|15 августа 2026 года
|22 серия
|1 сентября 2026 года
|23 серия
|15 сентября 2026 года
|24 серия
|1 октября 2026 года
|25 серия
|15 октября 2026 года
|26 серия
|15 ноября 2026 года
