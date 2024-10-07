Сериал «Пингвин»: расписание релиза эпизодов спин-оффа «Бэтмена»

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19 сентября на Max прошла премьера мини-сериала «Пингвин». Спин-офф «Бэтмена» рассказывает о пути Освальда Кобба (Пингвина) к власти в преступном мире Готэма.

В сериале снялись Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Тео Росси, Дэвид Х. Холмс, Майлс Хамфус, Джошуа Битон, Хантер Эмери, Рензи Фелиз и Клэнси Браун.

Трейлер сериала «Пингвин»

Расписание выхода эпизодов сериала «Пингвин»