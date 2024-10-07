Сериал «Пингвин»: расписание релиза эпизодов спин-оффа «Бэтмена»
19 сентября на Max прошла премьера мини-сериала «Пингвин». Спин-офф «Бэтмена» рассказывает о пути Освальда Кобба (Пингвина) к власти в преступном мире Готэма.
В сериале снялись Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Тео Росси, Дэвид Х. Холмс, Майлс Хамфус, Джошуа Битон, Хантер Эмери, Рензи Фелиз и Клэнси Браун.
Трейлер сериала «Пингвин»
Расписание выхода эпизодов сериала «Пингвин»
|1 серия
|19 сентября
|2 серия
|29 сентября
|3 серия
|6 октября
|4 серия
|13 октября
|5 серия
|20 октября
|6 серия
|27 октября
|7 серия
|3 ноября
|8 серия
|10 ноября
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