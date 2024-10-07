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Пингвин сериал 2024: дата выхода серий — расписание релиза эпизодов
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Сегодня, 15:05

1 мин.

Сериал «Пингвин»: расписание релиза эпизодов спин-оффа «Бэтмена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пингвин»
Фото Кадр из сериала «Пингвин»
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19 сентября на Max прошла премьера мини-сериала «Пингвин». Спин-офф «Бэтмена» рассказывает о пути Освальда Кобба (Пингвина) к власти в преступном мире Готэма.

В сериале снялись Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Тео Росси, Дэвид Х. Холмс, Майлс Хамфус, Джошуа Битон, Хантер Эмери, Рензи Фелиз и Клэнси Браун.

Трейлер сериала «Пингвин»

Расписание выхода эпизодов сериала «Пингвин»

1 серия 19 сентября
2 серия 29 сентября
3 серия 6 октября
4 серия 13 октября
5 серия 20 октября
6 серия 27 октября
7 серия 3 ноября
8 серия 10 ноября
Пингвин сериал 2024: что известно&nbsp;&mdash; сюжет и&nbsp;актеры, когда выйдет и&nbsp;где смотреть. Сериал «Пингвин»: что известно о спин-оффе «Бэтмена» с Колином Фарреллом

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