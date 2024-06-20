Вышел второй тизер сериала «Пигвин» с Колином Фарреллом

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Max опубликовал второй тизер сериала «Пингвин». Спин-офф «Бэтмена» расскажет о приходе суперзлодея к власти над преступным миром Готэма.

В проекте снялись Колин Фаррел, Майлс Хамфус, Берто Колон, Алекс Анагностидис, Эмили Мид, Крэйг Уолкер, Эдриэнн Ловетт, Алексис Смит, Крешимир Новакович и Мершад Тораби.

Премьера сериала «Пингвин» пройдет в сентябре этого года.