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Пингвин фильм 2024: новый трейлер и дата выхода, Колин Фаррел и актеры
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Сегодня, 21:30

0 мин.

Вышел второй тизер сериала «Пигвин» с Колином Фарреллом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пингвин»
Фото Кадр из сериала «Пингвин»
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Max опубликовал второй тизер сериала «Пингвин». Спин-офф «Бэтмена» расскажет о приходе суперзлодея к власти над преступным миром Готэма.

В проекте снялись Колин Фаррел, Майлс Хамфус, Берто Колон, Алекс Анагностидис, Эмили Мид, Крэйг Уолкер, Эдриэнн Ловетт, Алексис Смит, Крешимир Новакович и Мершад Тораби.

Премьера сериала «Пингвин» пройдет в сентябре этого года.

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