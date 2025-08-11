Хоррор «Пила. Наследие» выйдет в российский прокат 14 августа

14 августа в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Пила. Наследие». Режиссером и сценаристом картины выступила Лу Саймон («Девчачий уик-энд»).

В центре сюжета проекта — Лайза, ставшая свидетельницей убийства в прямом эфире. Столкнувшись с недоверием полиции, девушка решает отыскать маньяка самостоятельно.

Кто снялся в фильме «Пила. Наследие»

В картине снялись Уильям Форсайт, Майкл Паре, Дайана Гарле, Кристофер Миллан, Джейсон Хигнайт, Денис Госсетт и Антон Симоне.