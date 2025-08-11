Стиль жизни
Пила Наследие фильм 2025: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

11 августа, 18:05

1 мин.

Хоррор «Пила. Наследие» выйдет в российский прокат 14 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пила. Наследие», реж. Лу Саймон, Brick Lane Entertainment, White Lotus Productions
Фото Кадр из фильма «Пила. Наследие», реж. Лу Саймон, Brick Lane Entertainment, White Lotus Productions

14 августа в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Пила. Наследие». Режиссером и сценаристом картины выступила Лу Саймон («Девчачий уик-энд»).

В центре сюжета проекта — Лайза, ставшая свидетельницей убийства в прямом эфире. Столкнувшись с недоверием полиции, девушка решает отыскать маньяка самостоятельно.

Кто снялся в фильме «Пила. Наследие»

В картине снялись Уильям Форсайт, Майкл Паре, Дайана Гарле, Кристофер Миллан, Джейсон Хигнайт, Денис Госсетт и Антон Симоне.

Трейлер фильма «Пила. Наследие»

Премьеры фильмов в&nbsp;августе 2025: Эдем, Джульетта и&nbsp;Ромео, Женщина в&nbsp;черном.Премьеры фильмов августа 2025-го: даты выходов новинок и ре-релизов

