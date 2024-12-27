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Первый номер сериал 2024: когда выйдет 9 серия — дата выхода 9 серии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:35

1 мин.

Когда выйдет 9-й эпизод сериала «Первый номер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Первый номер», реж. Клим Козинский / KION
Фото Кадр из сериала «Первый номер», реж. Клим Козинский / KION
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На KION продолжает выходить сериал Клима Козинского «Первый номер». Сценаристами проекта выступили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев.

В центре сюжета сериала «Первый номер» — писатель, переживающий сложный период как в карьере, так и личной жизни. Однажды у него появляется возможность изменить свою жизнь, став главным редактором журнала.

Трейлер сериала «Первый номер»

Когда выйдет 9-й эпизод сериала «Первый номер»

Премьера девятого и десятого эпизодов сериала «Первый номер» пройдет в один день — 2 января.

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