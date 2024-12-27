Когда выйдет 9-й эпизод сериала «Первый номер»

На KION продолжает выходить сериал Клима Козинского «Первый номер». Сценаристами проекта выступили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев.

В центре сюжета сериала «Первый номер» — писатель, переживающий сложный период как в карьере, так и личной жизни. Однажды у него появляется возможность изменить свою жизнь, став главным редактором журнала.

Трейлер сериала «Первый номер»

Когда выйдет 9-й эпизод сериала «Первый номер»

Премьера девятого и десятого эпизодов сериала «Первый номер» пройдет в один день — 2 января.