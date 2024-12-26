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Первый номер сериал 2024: когда выйдет 8 серия — дата выхода 8 серии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Первый номер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Первый номер», реж. Клим Козинский / KION
Фото Кадр из сериала «Первый номер», реж. Клим Козинский / KION
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На KION вышло шесть из десяти эпизодов сериала Клима Козинского «Первый номер». Сценаристами проекта выступили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев.

«Первый номер» рассказывает о писателе, который переживает сложный карьерный период. В какой-то момент судьба бросает ему вызов, давая возможность стать главным редактором журнала и изменить свою жизнь.

Трейлер сериала «Первый номер»

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Первый номер»

Премьера седьмого и восьмого эпизодов сериала «Первый номер» пройдет в один день — 1 января.

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