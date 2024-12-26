Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Первый номер»

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На KION вышло шесть из десяти эпизодов сериала Клима Козинского «Первый номер». Сценаристами проекта выступили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев.

«Первый номер» рассказывает о писателе, который переживает сложный карьерный период. В какой-то момент судьба бросает ему вызов, давая возможность стать главным редактором журнала и изменить свою жизнь.

Трейлер сериала «Первый номер»



Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Первый номер»

Премьера седьмого и восьмого эпизодов сериала «Первый номер» пройдет в один день — 1 января.