Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Первый номер»

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На платформе KION вышло шесть из десяти эпизодов сериала «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева и Дмитрия Минаева. Режиссером проекта выступил Клим Козинский, известный по работе над «13 клинической» и «Вне себя».

Главным героем «Первого номера» выступает писатель, переживающий период карьерного застоя. Однако ему выпадает шанс изменить свою жизнь, став главным редактором журнала.

Трейлер сериала «Первый номер»

Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Первый номер»

Премьера седьмого и восьмого эпизодов сериала «Первый номер» пройдет 1 января.