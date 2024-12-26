Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Первый номер»
На платформе KION вышло шесть из десяти эпизодов сериала «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева и Дмитрия Минаева. Режиссером проекта выступил Клим Козинский, известный по работе над «13 клинической» и «Вне себя».
Главным героем «Первого номера» выступает писатель, переживающий период карьерного застоя. Однако ему выпадает шанс изменить свою жизнь, став главным редактором журнала.
Трейлер сериала «Первый номер»
Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Первый номер»
Премьера седьмого и восьмого эпизодов сериала «Первый номер» пройдет 1 января.
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