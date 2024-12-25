Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Первый номер»

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На KION вышли пять из десяти эпизода сериала «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева и Дмитрия Минаева. Режиссером проекта выступил Клим Козинский, известный по работе над «13 клинической» и «Вне себя».

В центре сюжета «Первого номера» — вышедший в тираж писатель, которому выпал шанс изменить свою жизнь, став главным редактором журнала.

Трейлер сериала «Первый номер»



Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Первый номер»

Премьера шестого эпизода сериала «Первый номер» пройдет 26 декабря.