Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Первый номер»
На KION вышли пять из десяти эпизода сериала «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева и Дмитрия Минаева. Режиссером проекта выступил Клим Козинский, известный по работе над «13 клинической» и «Вне себя».
В центре сюжета «Первого номера» — вышедший в тираж писатель, которому выпал шанс изменить свою жизнь, став главным редактором журнала.
Трейлер сериала «Первый номер»
Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Первый номер»
Премьера шестого эпизода сериала «Первый номер» пройдет 26 декабря.
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24 дек 19:40
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