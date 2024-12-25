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Первый номер сериал 2024: когда выйдет 6 серия — дата выхода 6 серии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

1 мин.

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Первый номер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Первый номер», реж. Клим Козинский / KION
Фото Кадр из сериала «Первый номер», реж. Клим Козинский / KION
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На KION вышли пять из десяти эпизода сериала «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева и Дмитрия Минаева. Режиссером проекта выступил Клим Козинский, известный по работе над «13 клинической» и «Вне себя».

В центре сюжета «Первого номера» — вышедший в тираж писатель, которому выпал шанс изменить свою жизнь, став главным редактором журнала.

Трейлер сериала «Первый номер»

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Первый номер»

Премьера шестого эпизода сериала «Первый номер» пройдет 26 декабря.

Первый номер сериал 2024: дата выхода серий и&nbsp;трейлер&nbsp;&mdash; где смотреть. Стартовал сериал «Первый номер» с Евгением Цыгановым: расписание релиза эпизодов

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