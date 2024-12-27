Когда выйдет 10-й эпизод сериала «Первый номер»

Читайте нас в

На KION продолжают выходить эпизоды сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым в главной роли. Режиссером проекта выступил Клим Козинский, известный по работе над такими проектами, как «13 клиническая» и «Вне себя».

Сценаристами сериала выступили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев.

Сюжет «Первого номера» сосредоточен на писателе, которого больше не воспринимают всерьез. Однако у персонажа появляется возможность изменить свою жизнь, став главным редактором журнала.

Трейлер сериала «Первый номер»

Когда выйдет 10-й эпизод сериала «Первый номер»

Премьера девятого и десятого эпизодов сериала «Первый номер» пройдет в один день — 2 января.