Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Первый номер сериал 2024: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:45

1 мин.

Стартовал сериал «Первый номер» с Евгением Цыгановым: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Первый номер», реж. Клим Козинский / KION
Фото Кадр из сериала «Первый номер», реж. Клим Козинский / KION
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На KION стартовал сериал «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева и Дмитрия Минаева. В центре сюжета проекта — вышедший в тираж писатель, которому выпал шанс изменить свою жизнь — стать главным редактором журнала.

Режиссером сериала выступил Клим Козинский, известный по работе над «13 клинической» и «Вне себя».

Кто снялся в сериале «Первый номер»

В проекте снялись Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Александра Ребенок, Игорь Верник, Александр Цыпкин и Леонид Ярмольник.

Трейлер сериала «Первый номер»

Расписание выхода эпизодов сериала «Первый номер»

1 серия 1 декабря
2 серия 1 декабря
3 серия 5 декабря
4 серия 12 декабря
5 серия 19 декабря
6 серия 26 декабря
7 серия 1 января
8 серия 2 января
9 серия 3 января
10 серия 4 января
Дайте шоу, 2024. Стартовал сериал «Дайте шоу»: расписание релиза эпизодов

Сериалы
Новости холдинга
Суд приговорил основателя наркоимперии к пожизненному заключению
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
«Побьет в этом сезоне». Тюкавин дал прогноз на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
15:10
Фильм «Возвращение Одиссея» по поэме Гомера выйдет в российский прокат 5 декабря
1 дек 20:00
10 самых ожидаемых дорам зимы 2024-2025
1 дек 15:00
Кто мог сыграть эту роль в советском кино? Тест от «Стиля жизни»
29 ноя 20:00
Вновь за горизонт: рецензия на мультфильм «Моана 2»
29 ноя 13:00
«Слово пацана» год спустя: как изменилась жизнь актеров и где еще они снялись