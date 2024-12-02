Стартовал сериал «Первый номер» с Евгением Цыгановым: расписание релиза эпизодов
На KION стартовал сериал «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева и Дмитрия Минаева. В центре сюжета проекта — вышедший в тираж писатель, которому выпал шанс изменить свою жизнь — стать главным редактором журнала.
Режиссером сериала выступил Клим Козинский, известный по работе над «13 клинической» и «Вне себя».
Кто снялся в сериале «Первый номер»
В проекте снялись Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Александра Ребенок, Игорь Верник, Александр Цыпкин и Леонид Ярмольник.
Трейлер сериала «Первый номер»
Расписание выхода эпизодов сериала «Первый номер»
|1 серия
|1 декабря
|2 серия
|1 декабря
|3 серия
|5 декабря
|4 серия
|12 декабря
|5 серия
|19 декабря
|6 серия
|26 декабря
|7 серия
|1 января
|8 серия
|2 января
|9 серия
|3 января
|10 серия
|4 января
Последние новости
1 дек 20:00
29 ноя 20:00
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже