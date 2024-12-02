Стартовал сериал «Первый номер» с Евгением Цыгановым: расписание релиза эпизодов

Читайте нас в

На KION стартовал сериал «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева и Дмитрия Минаева. В центре сюжета проекта — вышедший в тираж писатель, которому выпал шанс изменить свою жизнь — стать главным редактором журнала.

Режиссером сериала выступил Клим Козинский, известный по работе над «13 клинической» и «Вне себя».

Кто снялся в сериале «Первый номер»

В проекте снялись Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Александра Ребенок, Игорь Верник, Александр Цыпкин и Леонид Ярмольник.

Трейлер сериала «Первый номер»

Расписание выхода эпизодов сериала «Первый номер»