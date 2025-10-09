Спортивная драма «Первый на Олимпе» вышла в прокат

В российских кинотеатрах стартовали показы спортивной драмы Артема Михалкова («Мистер Нокаут») «Первый на Олимпе». Картина рассказывает о профессиональном становлении двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова.

Кто снялся в фильме «Первый на Олимпе»

В картине снялись Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Ирина Паутова и Марк-Малик Мурашкин.