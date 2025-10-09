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Первый на Олимпе фильм 2025: дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

9 октября 2025, 21:00

1 мин.

Спортивная драма «Первый на Олимпе» вышла в прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Первый на Олимпе», реж. Артем Михалков, Star Media, Централ Партнершип
Фото Кадр из фильма «Первый на Олимпе», реж. Артем Михалков, Star Media, Централ Партнершип

В российских кинотеатрах стартовали показы спортивной драмы Артема Михалкова («Мистер Нокаут») «Первый на Олимпе». Картина рассказывает о профессиональном становлении двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова.

Кто снялся в фильме «Первый на Олимпе»

В картине снялись Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Ирина Паутова и Марк-Малик Мурашкин.

Трейлер фильма «Первый на Олимпе»

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