Первые кадры нового сериала Netflix «Аватар: Последний маг воздуха»
Аанг, Катара, Сокка и Зуко на первых кадрах из сериала «Аватар: Последний маг воздуха», выход которого запланирован в 2024 году. Entertainment Weekly опубликовал первые изображения.
Оригинальный сериал «Аватар: Легенда об Аанге», состоящий из трех сезонов (2004-2008), рассказывает историю мира, разделенного на четыре нации, каждая из которых управляет одной из стихий: Воздухом, Водой, Землей и Огнем. На плечах Аанга, юного Аватара, висит великая миссия: он должен восстановить равновесие и прекратить войну, воссоединив нации. Сопровождаемый верными друзьями, Аанг путешествует по миру, открывает свои способности, обретает мудрость и пытается найти себя в этом сложном пути к миру и спасению.
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