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Парни с тату Прямо в сердце 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:15

1 мин.

Драма «Парни с тату. Прямо в сердце» выйдет в российский прокат 6 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Парни с тату. Прямо в сердце», реж. Ник Кассаветис / Voltage Pictures
Фото Кадр из фильма «Парни с тату. Прямо в сердце», реж. Ник Кассаветис / Voltage Pictures
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6 февраля в российский прокат выйдет американский романтический драматический фильм «Парни с тату. Прямо в сердце» от режиссера Ника Кассаветиса («Дневник памяти»). Картина, основанная на романе Джей Крауновер, рассказывает о студентке-отличнице Шоу Лэндон, которая влюбляется в бунтаря и ловеласа Рула Арчера. Между ними нет ничего общего, кроме тайн, которые главные герои скрывают друг от друга.

Кто снялся в фильме «Парни с тату. Прямо в сердце»

В проекте снялись Сидни Тейлор, Чейз Стоукс, Александр Людвиг, Натали Элин Линд, Элла Балинска, Пол Йоханссон, Ханна Кеппл, Мэттью Ношка, Дэйзи Джелли, Инанна Саркис.

Трейлер фильма «Парни с тату. Прямо в сердце»

Что идет в&nbsp;кино в&nbsp;феврале&nbsp;&mdash; какие фильмы: &laquo;Кончится лето&raquo;, &laquo;Красный шелк&raquo;. Дайджест премьер: что смотреть в кино в феврале 2025 года

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