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Папу маме заверни фильм 2024: трейлер и дата выхода — Нагиев и Шпица
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Комедия «Папу маме заверни» с Катериной Шпицей и Дмитрием Нагиевым выйдет 5 декабря

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Папу маме заверни», реж. Иван Архипов / «Ленфильм», Inferno
Фото Кадр из фильма «Папу маме заверни», реж. Иван Архипов / «Ленфильм», Inferno
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5 декабря в российский прокат выйдет комедия «Папу маме заверни». Режиссером и сценаристом фильма выступил Иван Архипов («Битва пап», «Квест»). Сюжет картины сосредоточен на дочке учительницы, которая хочет подарить маме на Новый год ужин со звездой.

Кто снялся в фильме «Папу маме заверни»

В комедии снялись Дмитрий Нагиев, Катерина Шпица, Виталия Корниенко, Анна Хилькевич, Роман Попов, Даяна Гудз, Максим Титов, Надежда Сысоева, Бесо Гатаев и Сергей Астахов.

Трейлер фильма «Папу маме заверни»

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