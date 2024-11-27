Комедия «Папу маме заверни» с Катериной Шпицей и Дмитрием Нагиевым выйдет 5 декабря
5 декабря в российский прокат выйдет комедия «Папу маме заверни». Режиссером и сценаристом фильма выступил Иван Архипов («Битва пап», «Квест»). Сюжет картины сосредоточен на дочке учительницы, которая хочет подарить маме на Новый год ужин со звездой.
Кто снялся в фильме «Папу маме заверни»
В комедии снялись Дмитрий Нагиев, Катерина Шпица, Виталия Корниенко, Анна Хилькевич, Роман Попов, Даяна Гудз, Максим Титов, Надежда Сысоева, Бесо Гатаев и Сергей Астахов.
Трейлер фильма «Папу маме заверни»
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