Дата выхода 5-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»: расписание релиза эпизодов

13 апреля на СТС и START выйдет продолжение сериала «Папины дочки. Новые». Пятый сезон популярного ситкома стартует в понедельник — зрителям покажут сразу два эпизода.

В новой главе истории Даша воссоединяется с близкими после двухлетней разлуки. Ей придется заново выстраивать отношения с Веником, ставшим за это время самостоятельным, и находить общий язык с повзрослевшими дочерьми.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Папины дочки. Новые»

В новом сезоне снялись Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Алексей Демидов и Нонна Гришаева.

Трейлер 5-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Расписание выхода эпизодов 5-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»