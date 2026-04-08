Дата выхода 5-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»: расписание релиза эпизодов
13 апреля на СТС и START выйдет продолжение сериала «Папины дочки. Новые». Пятый сезон популярного ситкома стартует в понедельник — зрителям покажут сразу два эпизода.
В новой главе истории Даша воссоединяется с близкими после двухлетней разлуки. Ей придется заново выстраивать отношения с Веником, ставшим за это время самостоятельным, и находить общий язык с повзрослевшими дочерьми.
Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Папины дочки. Новые»
В новом сезоне снялись Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Алексей Демидов и Нонна Гришаева.
Трейлер 5-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Расписание выхода эпизодов 5-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»
|1 серия
|13 апреля
|2 серия
|13 апреля
|3 серия
|14 апреля
|4 серия
|14 апреля
|5 серия
|15 апреля
|6 серия
|16 апреля
|7 серия
|20 апреля
|8 серия
|20 апреля
|9 серия
|21 апреля
|10 серия
|21 апреля
|11 серия
|22 апреля
|12 серия
|23 апреля
|13 серия
|27 апреля
|14 серия
|27 апреля
|15 серия
|28 апреля
|16 серия
|28 апреля
|17 серия
|29 апреля
|18 серия
|29 апреля
|19 серия
|30 апреля
|20 серия
|30 апреля
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