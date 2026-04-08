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Папины дочки Новые 5 сезон: дата выхода серий и расписание
Фильмы и сериалы

8 апреля, 18:05

1 мин.

Дата выхода 5-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
START, СТС.
Фото START, СТС.

13 апреля на СТС и START выйдет продолжение сериала «Папины дочки. Новые». Пятый сезон популярного ситкома стартует в понедельник — зрителям покажут сразу два эпизода.

В новой главе истории Даша воссоединяется с близкими после двухлетней разлуки. Ей придется заново выстраивать отношения с Веником, ставшим за это время самостоятельным, и находить общий язык с повзрослевшими дочерьми.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Папины дочки. Новые»

В новом сезоне снялись Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Алексей Демидов и Нонна Гришаева.

Трейлер 5-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Расписание выхода эпизодов 5-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

1 серия 13 апреля
2 серия 13 апреля
3 серия 14 апреля
4 серия 14 апреля
5 серия 15 апреля
6 серия 16 апреля
7 серия 20 апреля
8 серия 20 апреля
9 серия 21 апреля
10 серия 21 апреля
11 серия 22 апреля
12 серия 23 апреля
13 серия 27 апреля
14 серия 27 апреля
15 серия 28 апреля
16 серия 28 апреля
17 серия 29 апреля
18 серия 29 апреля
19 серия 30 апреля
20 серия 30 апреля
Папины дочки Новые 5 сезон 2026: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода и&nbsp;трейлер.«Папины дочки. Новые»: что известно о 5-м сезоне сериала про неугомонную семейку

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