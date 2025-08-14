Стиль жизни
Папины дочки Новые 4 сезон: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

14 августа, 18:25

1 мин.

Дата выхода 4-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START

18 августа на СТС и START пройдет премьера четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых эпизодах проекта тайный роман Веника и школьного психолога Татьяны становится явным, и дети устраивают ему бойкот.

По словам Филиппа Бледного, Веник, чувствуя вину, будет пытаться разгрести последствия своего обмана.

Трейлер 4-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Расписание выхода эпизодов 4-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

1 серия 18 августа
2 серия 18 августа
3 серия 19 августа
4 серия 19 августа
5 серия 20 августа
6 серия 20 августа
7 серия 21 августа
8 серия 21 августа
9 серия 22 августа
10 серия 22 августа
11 серия 25 августа
12 серия 25 августа
13 серия 26 августа
14 серия 26 августа
15 серия 27 августа
16 серия 27 августа
17 серия 28 августа
18 серия 28 августа
19 серия 29 августа
20 серия 29 августа
Папины дочки В&nbsp;кино фильм 2025: кадры и&nbsp;дата выхода&nbsp;&mdash; где смотреть.Завершились съемки полнометражного фильма по «Папиным дочкам»

