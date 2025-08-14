Дата выхода 4-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»: расписание релиза эпизодов
18 августа на СТС и START пройдет премьера четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых эпизодах проекта тайный роман Веника и школьного психолога Татьяны становится явным, и дети устраивают ему бойкот.
По словам Филиппа Бледного, Веник, чувствуя вину, будет пытаться разгрести последствия своего обмана.
Трейлер 4-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Расписание выхода эпизодов 4-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»
|1 серия
|18 августа
|2 серия
|18 августа
|3 серия
|19 августа
|4 серия
|19 августа
|5 серия
|20 августа
|6 серия
|20 августа
|7 серия
|21 августа
|8 серия
|21 августа
|9 серия
|22 августа
|10 серия
|22 августа
|11 серия
|25 августа
|12 серия
|25 августа
|13 серия
|26 августа
|14 серия
|26 августа
|15 серия
|27 августа
|16 серия
|27 августа
|17 серия
|28 августа
|18 серия
|28 августа
|19 серия
|29 августа
|20 серия
|29 августа
Последние новости