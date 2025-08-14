Дата выхода 4-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»: расписание релиза эпизодов

18 августа на СТС и START пройдет премьера четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых эпизодах проекта тайный роман Веника и школьного психолога Татьяны становится явным, и дети устраивают ему бойкот.

По словам Филиппа Бледного, Веник, чувствуя вину, будет пытаться разгрести последствия своего обмана.

Трейлер 4-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Расписание выхода эпизодов 4-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»