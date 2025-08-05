Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Папины дочки Новые 4 сезон: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

5 августа, 15:25

1 мин.

Стало известно, когда выйдет 4-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START

18 августа на СТС и START состоится премьера четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые». В продолжении проекта тайный роман Веника и школьного психолога Татьяны становится явным, и дети устраивают ему бойкот.

«В новых сериях Веник, чувствуя вину, пытается разгрести последствия своего обмана. При этом у девочек первые влюбленности, что тоже вызывает беспокойство у моего героя. Он все время как на «Титанике», продырявленном маленькими айсбергами: одну дырку залатал, другая пробилась, и он несется в попытках вычерпать воду из тонущего корабля», — рассказал Филипп Бледный.

Кадры 4-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START

Кто снялся в 4-м сезоне сериала «Папины дочки. Новые»

В продолжении проекта снялись Филипп Бледный, Ксения Теплова, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Дарья Мельникова, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Анна Димова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов, Тимофей Кочнев и Александр Головин.

Трейлер 4-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Папины дочки В&nbsp;кино фильм 2025: кадры и&nbsp;дата выхода&nbsp;&mdash; где смотреть.Завершились съемки полнометражного фильма по «Папиным дочкам»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Читайте далее
Комедия «Детки: Инструкция не прилагается» выйдет в российских кинотеатрах 7 августа
Следующий материал
Комедия «Детки: Инструкция не прилагается» выйдет в российских кинотеатрах 7 августа

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
19:40
Вышел трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди
18:00
Prime Video показал трейлер 2-го сезона сериала «Фоллаут»
17:55
Вышел дебютный тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
16:05
2-й сезон сериала «Папа в отлете» выйдет 21 ноября
13 ноя 17:05
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2»