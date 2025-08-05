Стало известно, когда выйдет 4-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»

18 августа на СТС и START состоится премьера четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые». В продолжении проекта тайный роман Веника и школьного психолога Татьяны становится явным, и дети устраивают ему бойкот.

«В новых сериях Веник, чувствуя вину, пытается разгрести последствия своего обмана. При этом у девочек первые влюбленности, что тоже вызывает беспокойство у моего героя. Он все время как на «Титанике», продырявленном маленькими айсбергами: одну дырку залатал, другая пробилась, и он несется в попытках вычерпать воду из тонущего корабля», — рассказал Филипп Бледный.

Кадры 4-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Михаил Пипия, СТС, START

Кто снялся в 4-м сезоне сериала «Папины дочки. Новые»

В продолжении проекта снялись Филипп Бледный, Ксения Теплова, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Дарья Мельникова, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Анна Димова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов, Тимофей Кочнев и Александр Головин.